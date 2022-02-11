Медики из Салавата поддержали уволенных фельдшеров Ишимбайской ЦБР

Напомним, что речь идет об увольнении трех сотрудников скорой медицинской помощи, которые были уволены из Ишимбайской ЦРБ. Двое из них были уволены за прогулы, а третьего медика отстранили от работы по статье за «утрату доверия». Гострудинспекция уже признала увольнения незаконными, а трое врачей обратились с исками в суд с требованием о том, чтобы им возместили моральный ущерб и восстановили на работе.