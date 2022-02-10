Администрация Башкирии раскрыла самочувствие Хабирова и число заболевших чиновников

Не все в связи с коронавирусной инфекцией, есть, к сожалению, и другие болезни. Я бы не сказала, что это большие цифры для такого эпидемиологического периода. Работа не останавливается, все в штатном режиме, но по поручению Главы республики все совещания переведены в онлайн-режим.пресс-секретарь главы Башкирии Диана Ихсанова