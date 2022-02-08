У мэра Нефтекамска заподозрили коронавирус

Мэр Нефтекамска предположительно заболел коронавирусом, об этом сообщает портал UFA1.RU со ссылкой на самого Мавлиева.
Как пояснил Ратмир Мавлиев, четвертого февраля он еще был на работе, а уже в понедельник сделал экспресс-тест на коронавирус, который показал предварительное заболевание. Известно, что ПЦР-тест чиновник сдаст 11 февраля. По словам мэра Нефтекамска, его болезнь, которая напоминает по симптомам ОРВИ, проходит в легкой форме.
Ранее ходили слухи об отставки сити-менеджера Уфы Сергея Грекова, место которого якобы должен занять Ратмир Мавлиев. Его называют наиболее вероятным преемником. Пока что эти слухи ничем не подтвердились и сам Мавлиев утверждает, что из Нефтекамска он пока что никуда уезжать не собирается. Греков, в свою очередь, свою отставку не подтверждает.