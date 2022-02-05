При пожаре в Мелеузовском районе Башкирии погибли двое мужчин

О пожаре в селе Васильевка в Мелеузовском районе Башкирии в Главное управление МЧС России по Башкирии информация поступила сегодня, 5 февраля в 8 часов 58 минут. На горение дома по улице Ключевая незамедлительно направились не только пожарные МЧС, но и другие экстренные службы.
Выяснилось, что по указанному адресу горел бревенчатый дом. Из 40 метров его площади было повреждено 8 квадратных метров. Однако к сожалению в огне пострадало не только имущество. Открытое горение на объекте ликвидировали в 9 часов 21 минуту, но значительно позже, при разборе завалов в 12 часов 19 минут были обнаружены тела погибших мужчин 1961 и 197 годов рождения.
В причинах происшествия предстоит разобраться дознавателю МЧС и следственно-оперативной группе.
напомним, буквально накануне, 3 февраля в СНТ «Солнечная поляна» в Уфимском районе газовый баллон разгерметизировался и вызвал пожар, в котором скончалась женщина, еще трое человек пострадали. Известно и о том, что двоих пострадавших из огня спас случайно проезжавший мимо спасатель МЧС, который сам надышался газом и был госпитализирован в ГКБ № 21 в Уфе. По данным МЧС он отравился продуктами горения, когда вытаскивал из горящего дома пострадавших. Пострадавшие, двое мужчин и одна женщина были госпитализированы в ожоговое отделение больницы № 18 в Уфе. Между тем следственный комитет уже ходатайствовал о передаче материалов дела ведомству.