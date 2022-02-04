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Шибанова: Игры в столице Китая следовало перенести на более поздний срок

4 февраля 19:11
Фото: фрагмент видео
Российская хоккеистка Шибанова рассказала о сложностях, с которыми пришлось столкнуться спортсменам в Олимпийской деревне.

Как сообщает "Советский спорт", ссылаясь на "РИА Новости", Анна Шибанова пришла к выводу, что Игры в столице Китая следовало перенести на более поздний срок, поскольку участники соревнований львиную доли времени уделяют не подготовке к предстоящим стартам, а профилактическим мероприятиям во избежание заражения коронавирусом. К тому же команда была вынуждена отменить тренировку на льду и заниматься в своих номерах. Защитник сборной отметила крайне слабую по сравнению с Олимпиадой в Сочи организацию. Напомним, соревновательная часть Игр стартовала уже сегодня, однако торжественная церемония открытия и старты главных видов спорта пройдут позже.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Спорт
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