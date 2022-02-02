mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Приморье на затонувшем судне погиб человек

2 февраля 17:35
Фото: pxhere.com
В Приморском крае полицейские возбудили уголовное дело после гибели старшего механика на утонувшем в местном порту Зарубино судне «Акванавт».

Сейчас специалисты пытаются поднять корабль со дна. Об этом информирует iz.ru.

На месте событий работают эксперты-криминалисты. Они выясняют причины случившегося.

Отметим, что краболовное судно «Акванавт» ушло на дно у причала «Зарубинской базы флота» в Приморье. Все произошло во время разгрузки. Корабль только что вернулся с рейсового задания. Судно утонуло всего за несколько минут.

По словам директора приморского филиала ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота» Ивана Агаревского, жертвой кораблекрушения стал старший механик. Его труп уже подняли на поверхность. Капитана судна госпитализировали с переохлаждением.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ведется следствие.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Происшествия
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48