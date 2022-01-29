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В Башкирию ввезли опасное растение вместе с семенами подсолнечника

29 января 05:21
Фото: 1MI
Опасный сорняк обнаружили при досмотре крупной партии семян, которая поступила из Оренбургской области. Известно, что растение внесено в перечень карантинных объектов как ограниченно распространенный вид на территории России.

В Башкирии в привезенной партии семян подсолнечника обнаружили опасный сорняк под названием амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.). Об этом сообщил Россельхознадзор региона.

Известно, что растение было обнаружено при досмотре 2941 тонн семян подсолнечника, который был доставлен из Оренбургской области на дальнейшую переработку для масла. Амброзия трехраздельная включена в перечень карантинных объектов как ограниченно распространенный вид на территории России. Растение способно наносить огромный экономический ущерб и вызывать астму. Теперь вся зараженная партия будет лишена жизнеспособности и переработана.

Ранее сообщалось, что в Башкирии ввели карантин из-за впервые выявленной африканской чумы свиней. Все дело в том, что в селах Новое Барятино, Муравей и собственно Кармаскалы обнаружили зараженный скот.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
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