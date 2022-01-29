В Башкирию ввезли опасное растение вместе с семенами подсолнечника

Известно, что растение было обнаружено при досмотре 2941 тонн семян подсолнечника, который был доставлен из Оренбургской области на дальнейшую переработку для масла. Амброзия трехраздельная включена в перечень карантинных объектов как ограниченно распространенный вид на территории России. Растение способно наносить огромный экономический ущерб и вызывать астму. Теперь вся зараженная партия будет лишена жизнеспособности и переработана.