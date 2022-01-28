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В Башкирии пройдут массовые проверки водителей

28 января 04:14
Фото: 1MI
Проверка будет осуществляться на трассе Уфа-Оренбург, проверка направлена на пресечение правонарушений на дороге.

В Башкирии на трассе Уфа-Оренбург на 26 километре пройдут массовые проверки водителей, об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по РБ.

Проверки будут осуществлены силами местного подразделения вместе с сотрудниками отдельного батальона ГИБДД республики. Рейд направлен на выявление нетрезвых водителей и иных правонарушений на дороге. В ведомстве отметили, что большинство жителей относятся с пониманием к таким профилактическим мероприятиям.

Ранее ГИБДД Башкирии назвала основные причины аварий в регионе в 2021 году Как правило, большинство из них происходили при нарушении правил на перекрестах и при выезде на встречную полосу. Также отмечается, что количество аварий с участием нетрезвых водителей удалось снизить.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
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