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Власти Уфы анонсировали официальный опрос родителей о вакцинации детей от COVID-19

27 января 08:42
Фото: 1MI
Опрос среди родителей нужен для того, чтобы рассчитать необходимое количество доз вакцины "Спутник М". Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

В Уфимских школах начнут опрашивать родителей детей о желании прививаться от ковида. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Сообщается, что мониторинг среди родителей необходим для того, чтобы рассчитать необходимое количество доз вакцины Спутник М, которое может потребоваться для школьников города.

Ранее Минобр республики заявлял о недопустимости ограничений для непривитых детей. По мнению ведомства, вакцинация должна быть полностью добровольной и никаких запретов власти вводить не планируют. На данный момент в республике сейчас 2800 ампул вакцины "Спутник М", которая предназначена для детей от 12 до 16 лет.

#Новости#Анастасия Денисенко#Коронавирус COVID-19
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