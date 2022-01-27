Власти Уфы анонсировали официальный опрос родителей о вакцинации детей от COVID-19

Ранее Минобр республики заявлял о недопустимости ограничений для непривитых детей. По мнению ведомства, вакцинация должна быть полностью добровольной и никаких запретов власти вводить не планируют. На данный момент в республике сейчас 2800 ампул вакцины "Спутник М", которая предназначена для детей от 12 до 16 лет.