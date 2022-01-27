В Стерлитамаке снова обнаружили превышение ПДК вредных веществ в воздухе

Сделали в ведомстве и немаловажное уточнение о том, что возможными источниками выбросов в Стерлитамаке и Салавате могут быть объекты нефтепереработки, нефтехимии и теплоэнергетики. Так как эти предприятия внесены в федеральный государственный реестр объектов негативного воздействия, они подлежат именно федеральному экологическому надзору, а значит внеплановую выездную проверку может провести только Росприроднадзор.