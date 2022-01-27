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В Стерлитамаке снова обнаружили превышение ПДК вредных веществ в воздухе

27 января 08:24
Фото: 1mediainvest
26 января в министерстве экологии Башкирии опубликовали данные очередных замеров АСКАВ, которые удивляют.

В ведомстве продолжают держать на контроле ситуацию с многочисленными жалобами жителей Стерлитамака и близлежащих городов на странные химический запах и смог. Вчера ведомство публиковало информацию по замерам, которые производились на выходных, с 21 по 24 января. В последних опубликованных данных содержится информация о размерах, которые производились с 25 по 26 января.

Так АСКАВ, которые работали в городе с 25 по 26 января , зафиксировали превышения предельно допустимых концентраций по аммиаку до 1,3 ПДК. примечательно, что зафиксировано превышение было лишь в одной точке на улице Фурманова, 33.

Как и вчера в ведомстве добавили, что информация о превышениях направлена в Южно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора и территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в городе Стерлитамаке, а также в Аургазинском, Гафурийском, Стерлибашевском и Стерлитамакском районах.

Сделали в ведомстве и немаловажное уточнение о том, что возможными источниками выбросов в Стерлитамаке и Салавате могут быть объекты нефтепереработки, нефтехимии и теплоэнергетики. Так как эти предприятия внесены в федеральный государственный реестр объектов негативного воздействия, они подлежат именно федеральному экологическому надзору, а значит внеплановую выездную проверку может провести только Росприроднадзор.

Заметим и то, что вчера глава Росприроднадзора Светлана Радионова в соцсетях ужаснулась качеством воздуха в Башкирии. По словам руководителя федерального ведомства результаты анализа проб находятся "за пределами всех нормативов". в связи с этим ведомство инициирует внеплановые проверки на предприятиях южного промышленного узла.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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