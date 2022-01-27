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Сегодня в Уфу пришло потепление и снег вместе с гололедом и снежным накатом

27 января 03:18
Фото: 1mediainvest
27 января в Уфу вернулся небольшой снег, а вместе с ним и гололед со снежным накатом, сообщают синоптики.

Крещенские морозы в Уфе видимо позади. Сегодня, 27 января в Уфе стало значительно теплее, и снова сыпет снег. Хотя прогнозируются лишь небольшие осадки, синоптики предупреждают о гололедице и о снежном накате на дорогах.

Сегодня днем температура в Уфе будет находиться в пределах -5.-10 градусов Цельсия, ночью опустится на 5 градусов и будет колебаться от -10 до -15 градусов. Однако при прояснении может стать значительно холоднее, -18,-23 градуса.

Ветер в столице Башкирии ожидается юго-западный умеренный.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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