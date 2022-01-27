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ГИБДД Башкирии назвала основные причины аварий на дорогах в 2021 году

27 января 09:28
Фото: 1MI
Больше всего аварий происходит при нарушении правил на перекрестах и при выезде на встречную полосу. Также отмечается, что количество аварий с участием нетрезвых водителей удалось снизить.

В Башкирии на дорогах в 2021 году произошло 3 835 аварий, в которых погибло 450 человек, еще 4 712 получили травмы и ранения. Об этом сообщил начальник ГИБДД РБ Владимир Севастьянов на пресс-конференции.

Известно, что каждый пятый человек погиб в результате выезда на встречную полосу. Всего нарушений правил проезда перекрестков - 611 случаев, столкновения из-за неправильной дистанции - 393, нарушения при проезде пешеходных переходов - 288, выезд на встречку - 202 случая.

Сообщается, что показатели аварийности за 2021 год с участием нетрезвых водителей удалось снизить на 5,2 процента.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров назвал единственным "поражением в 2021 году" высокую смертность на дорогах. Он также отметил, что необходимо выполнить задачу по преодолению смертности в ДТП на дорогах.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
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