ГИБДД Башкирии назвала основные причины аварий на дорогах в 2021 году

В Башкирии на дорогах в 2021 году произошло 3 835 аварий, в которых погибло 450 человек, еще 4 712 получили травмы и ранения. Об этом сообщил начальник ГИБДД РБ Владимир Севастьянов на пресс-конференции.
Известно, что каждый пятый человек погиб в результате выезда на встречную полосу. Всего нарушений правил проезда перекрестков - 611 случаев, столкновения из-за неправильной дистанции - 393, нарушения при проезде пешеходных переходов - 288, выезд на встречку - 202 случая.
Сообщается, что показатели аварийности за 2021 год с участием нетрезвых водителей удалось снизить на 5,2 процента.
Ранее глава Башкирии Радий Хабиров назвал единственным "поражением в 2021 году" высокую смертность на дорогах. Он также отметил, что необходимо выполнить задачу по преодолению смертности в ДТП на дорогах.