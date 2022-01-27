Экс-главный гаишник Башкирии Динар Гильмутдинов купил внедорожник за 7,5 млн рублей

- В связи со своим служебным положением я много лет ездил с водителем на рабочем автомобиле. Было много поездок по республике, сам лично постоянно выезжал на места ДТП, часто менялся со своими водителями и в сложных погодных условиях был за рулём сам, я проехал в общей сложности за время своей работы более 2 млн км по республике и благодарен своим водителям и транспортным средствам за надёжность и безопасную езду без происшествий, - рассказал депутат.