В Уфе появился новый бесплатный каток

В Уфе откроют еще один бесплатный каток на площади напротив «Уфы-Арены». Об этом сообщили сегодня в пресс-службе ХК «Салават Юлаев».
Известно, что заливку проводили опытные профессионалы по всем стандартам, также были учтены все погодные условия.
Сообщается, что на входе в арену будет организована теплая раздевалка. Также будет дежурить медицинский работник, который сможет оказать медицинскую помощь. Посетить каток жители Уфы смогут с 10:00 до 22:00.
Напомним, что в декабре прошлого года появился самый большой каток города, протяженностью один километр. Он находится на набережной реки Белой и также является бесплатным.