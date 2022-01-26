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В Уфе появился новый бесплатный каток

26 января 17:14
Фото: 1MI
Известно, что каток будет работать с 10:00 до 22:00, также можно будет воспользоваться теплой раздевалкой.

В Уфе откроют еще один бесплатный каток на площади напротив «Уфы-Арены». Об этом сообщили сегодня в пресс-службе ХК «Салават Юлаев».

Известно, что заливку проводили опытные профессионалы по всем стандартам, также были учтены все погодные условия.

Сообщается, что на входе в арену будет организована теплая раздевалка. Также будет дежурить медицинский работник, который сможет оказать медицинскую помощь. Посетить каток жители Уфы смогут с 10:00 до 22:00.

Напомним, что в декабре прошлого года появился самый большой каток города, протяженностью один километр. Он находится на набережной реки Белой и также является бесплатным.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
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