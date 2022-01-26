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В Новгородской области пропала девочка из неблагополучной семьи

26 января 15:15
Фото: pxhere.com
Под Новгородом пропала девочка 2020 года рождения.

Семья, в которой жила несовершеннолетняя, считается неблагополучной. Ранее органы опеки забрали у матери семерых детей. Об этом информирует iz.ru.

Пропавшего ребенка матери оставили из-за малолетства. В середине декабря других семерых детей надзорные органы поместили в приют.

По имеющимся данным, девочка пропала вечером 24 января, когда мать стирала в бане белье. Ребенок спал дома на диване. Женщина считает, что ее дочь не могла самостоятельно уйти в одних колготках на мороз. Первые несколько часов пропавшую искали своими силами. В полицию мать обратилась уже после полуночи.

Уголовное дело возбудили по статье «Убийство малолетнего». Ведется следствие.

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