В Новгородской области пропала девочка из неблагополучной семьи

Семья, в которой жила несовершеннолетняя, считается неблагополучной. Ранее органы опеки забрали у матери семерых детей. Об этом информирует iz.ru.
Пропавшего ребенка матери оставили из-за малолетства. В середине декабря других семерых детей надзорные органы поместили в приют.
По имеющимся данным, девочка пропала вечером 24 января, когда мать стирала в бане белье. Ребенок спал дома на диване. Женщина считает, что ее дочь не могла самостоятельно уйти в одних колготках на мороз. Первые несколько часов пропавшую искали своими силами. В полицию мать обратилась уже после полуночи.
Уголовное дело возбудили по статье «Убийство малолетнего». Ведется следствие.