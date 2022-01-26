В Новгородской области пропала девочка из неблагополучной семьи

По имеющимся данным, девочка пропала вечером 24 января, когда мать стирала в бане белье. Ребенок спал дома на диване. Женщина считает, что ее дочь не могла самостоятельно уйти в одних колготках на мороз. Первые несколько часов пропавшую искали своими силами. В полицию мать обратилась уже после полуночи.