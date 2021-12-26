В шести районах Башкирии из-за снежного урагана наблюдаются перебои с электичеством

Как сообщила компания АО «БЭСК», в результате сильного ветра и снегопада были оборваны и повреждены провода электросетей в некоторых районах республики. Отмечается, что из-за снежных заносов не во все пункты возможно добраться и провести восстановительные работы.

В некоторых районах Башкирии введен особый режим «Снегопад». В пресс-службе АО «БЭСК» сообщили, что из-за снежного урагана в Центральных, Сибайских, Белебейских, Уфимских и Нефтекамских городских сетях произошли множественные обрывы проводов и перехлесты, в некоторых местах наблюдаются срывы изоляторов, из-за чего произошло нарушение в энергоснабжении во многих населенных пунктах. В компании также сообщили что на восстановление работы сетей брошены все силы - был вызван персонал и собрана необходимая техника. Сейчас будут проводиться аварийно-восстановительные работы. Отмечается, что к некоторым пунктам невозможно проехать из-за сильных снежных заносов.