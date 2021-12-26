mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В шести районах Башкирии из-за снежного урагана наблюдаются перебои с электичеством

26 декабря 2021, 05:55
Фото: 1mediainvest.ru
Как сообщила компания АО «БЭСК», в результате сильного ветра и снегопада были оборваны и повреждены провода электросетей в некоторых районах республики. Отмечается, что из-за снежных заносов не во все пункты возможно добраться и провести восстановительные работы.

В некоторых районах Башкирии введен особый режим «Снегопад». В пресс-службе АО «БЭСК» сообщили, что из-за снежного урагана в Центральных, Сибайских, Белебейских, Уфимских и Нефтекамских городских сетях произошли множественные обрывы проводов и перехлесты, в некоторых местах наблюдаются срывы изоляторов, из-за чего произошло нарушение в энергоснабжении во многих населенных пунктах.

В компании также сообщили что на восстановление работы сетей брошены все силы - был вызван персонал и собрана необходимая техника. Сейчас будут проводиться аварийно-восстановительные работы.

Отмечается, что к некоторым пунктам невозможно проехать из-за сильных снежных заносов.

#Новости#Анастасия Денисенко#Происшествия
Подпишитесь
Закат эпохи: почему сельхозярмарки в Уфе мельчают и становятся ненужными
Сегодня, 14:25
У посоветовавшего больше работать депутата из Башкирии нашли огромные долги
Сегодня, 15:51
Снег и гололед: Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Башкирии в выходные
Сегодня, 08:48
Горькое дело: за что задержали замминистра транспорта Башкирии Жулькова
Вчера, 15:57
Экс-глава администрации Хабирова Александр Сидякин попал под обстрел в ЛНР
Сегодня, 10:06
Родитель школьника в Уфе возмутился недоработкой властей после страшной трагедии
Сегодня, 15:04