В Башкирии из-за метели ограничили движение на трассе М-5

В Башкирии на трассе М-5 (Урал) на границе с Самарской областью начиная с 7 часов утра 26 декабря ограничено движение для определенных видов транспорта - маршрутки, такси и грузовики.
Как сообщают в Упрдор "Приуралье" ограничение вводится на участок с 1194 по 1393 километров догори (начиная от границы с Самарской области и до деревни Старые Богады).
На данный момент ФКО Упрдор "Приуралье" рекомендует отказаться от поездок на большие расстояния. Сообщается, что на устранение последствий от непогоды задействовано 105 единиц дорожной техники.
Аналогичная ситуация наблюдается в Татарстане и Оренбургской области.