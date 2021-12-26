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В Башкирии из-за метели ограничили движение на трассе М-5

26 декабря 2021, 05:45
Фото: 1mediainvest.ru
Начиная с 7 утра движение на границе с Башкирией и Самарской областью остается ограниченным для определенных видов транспорта. Подобная ситуация наблюдается и в соседних регионах.

В Башкирии на трассе М-5 (Урал) на границе с Самарской областью начиная с 7 часов утра 26 декабря ограничено движение для определенных видов транспорта - маршрутки, такси и грузовики.

Как сообщают в Упрдор "Приуралье" ограничение вводится на участок с 1194 по 1393 километров догори (начиная от границы с Самарской области и до деревни Старые Богады).

На данный момент ФКО Упрдор "Приуралье" рекомендует отказаться от поездок на большие расстояния. Сообщается, что на устранение последствий от непогоды задействовано 105 единиц дорожной техники.

Аналогичная ситуация наблюдается в Татарстане и Оренбургской области.

#Новости#Анастасия Денисенко#Происшествия
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