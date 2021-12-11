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Буцаев: «Зеленая премия» дается за вклад в разумное потребление

11 декабря 2021, 09:52
Фото: reo.ru
Глава публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (ППК «РЭО») Денис Буцаев рассказал о конкурсе «Зеленая премия» и его символе — статуэтке в виде зеленой пластиковой бутылки, изготовленной с применением отходов и снабженной изображением прозрачной капли воды в дополненной реальности.

Экологический конкурс «Зеленая премия» организуется Российским экологическим оператором в рамках реформы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), пишет 360tv.ru. В конкурсе семь номинаций: бренды, культура и искусство, общественные организации и волонтеры, образовательные учреждения, медиапроекты, а также две отдельные номинации в «Зеленом рейтинге» — региональные операторы по обращению с ТКО и субъекты РФ. «Зеленая премия» присуждается за вклад в формирование новой модели поведения, разумное потребление и заботу об окружающей среде.

Как рассказал Денис Буцаев, идея создать наградную статуэтку из материалов, ранее уже бывших в употреблении — по принципу апсайклинга, — принадлежала художникам и арт-экологам Андрею Блохину и Егору Кузнецову из Recycle Group. Ведь производство новых статуэток с нуля привело бы к появлению новых отходов, что крайне нежелательно. Художники отыскали в мусоре обычные пластиковые емкости, отмыли их и изготовили самое настоящее произведение искусства в виде зеленой пластиковой бутылки. Еще одним инструментом осознанного потребления стал цифровой код, нанесенный на каждую статуэтку. При наведении на него в дополненной реальности появляется чистая капля воды — символ чистоты нашей планеты и цель деятельности РЭО. Для сканирования кода нужно установить приложение Recycle Group. Получившееся изображение можно снять на видео или сфотографировать.С подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться на сайте РЭО в разделах «Зеленая премия» и «Зеленый рейтинг».

Арт-группа Recycle Group образовалась в 2006 году. Ее участники работали с таким крупным брендом индустрии моды, как Dior, участвовали в программе Венецианской биеннале, отмечены Премией Кандинского. Произведения Recycle Group регулярно экспонируются в галереях России и других стран.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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