Буцаев: «Зеленая премия» дается за вклад в разумное потребление

Как рассказал Денис Буцаев, идея создать наградную статуэтку из материалов, ранее уже бывших в употреблении — по принципу апсайклинга, — принадлежала художникам и арт-экологам Андрею Блохину и Егору Кузнецову из Recycle Group. Ведь производство новых статуэток с нуля привело бы к появлению новых отходов, что крайне нежелательно. Художники отыскали в мусоре обычные пластиковые емкости, отмыли их и изготовили самое настоящее произведение искусства в виде зеленой пластиковой бутылки. Еще одним инструментом осознанного потребления стал цифровой код, нанесенный на каждую статуэтку. При наведении на него в дополненной реальности появляется чистая капля воды — символ чистоты нашей планеты и цель деятельности РЭО. Для сканирования кода нужно установить приложение Recycle Group. Получившееся изображение можно снять на видео или сфотографировать.С подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться на сайте РЭО в разделах «Зеленая премия» и «Зеленый рейтинг».