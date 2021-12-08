Детям-сиротам в Башкирии предоставили ненадлежащее жилье

Подобный случай в городе Туймазы также был не единственным - в 2019 году местная администрация предоставила неликвидное жилье нуждающейся женщине, которая поборола онкологию. Квартира ей была предоставлена за чертой города в селе Серафимовка. Тогда чиновники утверждали, что решение они приняли из-за того, что Амира Миниахметова была сама прописана не в городе, а в селе Балтаево и посчитали такое объяснение логичным.