Детям-сиротам в Башкирии предоставили ненадлежащее жилье

Posted 8 декабря 2021, 04:09
Published 8 декабря 2021, 04:09
Modified 17 октября 2022, 22:22
Updated 17 октября 2022, 22:22
В Баймакском районе детям-сиротам выдали жилье в ненадлежащем состоянии, об этом они сообщили в социальных сетях, опубликовав обращение. Информацию об этом сообщили в СУ СКР по Башкирии.
На данный момент организована проверка по данному факту. Сообщается, что следователи в ближайшее время начнут опрашивать заявителей, сотрудников и руководство администрации Баймакского района. Также правоохранителям необходимо изучить документацию и провести осмотр ненадлежащего жилья.
После проверки будет назначено процессуальное решение.
Ранее семья из Туймазов пожаловалась на то, что по государственной программе им предоставили жилье, так как они содержать ребенка-инвалида. Родители посчитали, что чиновники закупили квартиру по завышенной стоимости, вместо того чтобы предоставить комфортное жилье. Тогда семья с 12-летним ребенком была вынуждена жить в однокомнатной съемной квартире с тремя детьми.
Подобный случай в городе Туймазы также был не единственным - в 2019 году местная администрация предоставила неликвидное жилье нуждающейся женщине, которая поборола онкологию. Квартира ей была предоставлена за чертой города в селе Серафимовка. Тогда чиновники утверждали, что решение они приняли из-за того, что Амира Миниахметова была сама прописана не в городе, а в селе Балтаево и посчитали такое объяснение логичным.