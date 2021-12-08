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Posted 8 декабря 2021, 04:09

Published 8 декабря 2021, 04:09

Modified 17 октября 2022, 22:22

Updated 17 октября 2022, 22:22

Детям-сиротам в Башкирии предоставили ненадлежащее жилье

8 декабря 2021, 04:09
Дети-сироты из Баймакского района написали обращение в социальных сетях. По данному факту начата проверка в СУ СКР по республике.

В Баймакском районе детям-сиротам выдали жилье в ненадлежащем состоянии, об этом они сообщили в социальных сетях, опубликовав обращение. Информацию об этом сообщили в СУ СКР по Башкирии.

На данный момент организована проверка по данному факту. Сообщается, что следователи в ближайшее время начнут опрашивать заявителей, сотрудников и руководство администрации Баймакского района. Также правоохранителям необходимо изучить документацию и провести осмотр ненадлежащего жилья.

После проверки будет назначено процессуальное решение.

Ранее семья из Туймазов пожаловалась на то, что по государственной программе им предоставили жилье, так как они содержать ребенка-инвалида. Родители посчитали, что чиновники закупили квартиру по завышенной стоимости, вместо того чтобы предоставить комфортное жилье. Тогда семья с 12-летним ребенком была вынуждена жить в однокомнатной съемной квартире с тремя детьми.

Подобный случай в городе Туймазы также был не единственным - в 2019 году местная администрация предоставила неликвидное жилье нуждающейся женщине, которая поборола онкологию. Квартира ей была предоставлена за чертой города в селе Серафимовка. Тогда чиновники утверждали, что решение они приняли из-за того, что Амира Миниахметова была сама прописана не в городе, а в селе Балтаево и посчитали такое объяснение логичным.

#Анастасия Денисенко#Общество#Новости
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