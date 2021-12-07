Власти Уфы заявили об исключении «ПАЗиков» с улиц города до 15 декабря

Ранее один из частных перевозчиков в Уфе ИП Батыров заявил, что власти попросили его убрать все «ПАЗики» в Уфе до 29 ноября. Тогда чиновники подчеркнули, что убрать автобусы никто не просил, просили их заменить на новые, а конкретные даты замены автобусов перед Батыровым не ставились.