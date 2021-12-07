Власти Уфы заявили об исключении «ПАЗиков» с улиц города до 15 декабря

Власти Уфы планируют увеличить количество перемещений автобусов по Уфе с 53 до 60%. Кроме того, до 15 декабря с улиц города исчезнут все «ПАЗики» частных перевозчиков. На данный момент на маршрутах ходят 150 «ПАЗиков».
Напомним, в сентябре глава Башкирии Радий Хабиров предрек скорое исчезновение ПАЗиков с автобусных маршрутов Уфы. «Кто не с нами, тот, значит, не будет здесь работать» — прокомментировал он ситуацию. Эти изменения — вопрос эстетики и безопасности, так объяснил их глава региона.
Ранее один из частных перевозчиков в Уфе ИП Батыров заявил, что власти попросили его убрать все «ПАЗики» в Уфе до 29 ноября. Тогда чиновники подчеркнули, что убрать автобусы никто не просил, просили их заменить на новые, а конкретные даты замены автобусов перед Батыровым не ставились.