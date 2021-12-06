Водители 272 -го маршрута в Уфе записали видеообращение главе СКР Бастрыкину

Водители сообщили, что транспортная реформа Радия Хабирова началась с 2018 года и с ее помощью с дорог города должны были уйти нелегальные перевозчики. Но сейчас эта реформа направлена на борьбу только с частными перевозчиками, которые закон не нарушают. Еще совсем недавно руководство 272 маршрута закупило новые автобусы вместо ПАЗиков, но обновленный автопарк так и стоит без дела, а водители вынуждены не работать.