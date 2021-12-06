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Водители 272 -го маршрута в Уфе записали видеообращение главе СКР Бастрыкину

6 декабря 2021, 10:44
Фото: Скриншот с видео
Водители рассказали о том, что остались без работы в результате действия властей, которые препятствуют работе частного перевозчика ИП Искалина.

Водители автобусов 272 маршрута обратились к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину и к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой разобраться с тем, что власти не дают работать частым перевозчикам.

Водители сообщили, что транспортная реформа Радия Хабирова началась с 2018 года и с ее помощью с дорог города должны были уйти нелегальные перевозчики. Но сейчас эта реформа направлена на борьбу только с частными перевозчиками, которые закон не нарушают. Еще совсем недавно руководство 272 маршрута закупило новые автобусы вместо ПАЗиков, но обновленный автопарк так и стоит без дела, а водители вынуждены не работать.

По словам водителей, сейчас на стоянке находятся около 80 новых автобусов «только потому, что администрация не хочет поменять в правоутверждающих документах букву «М» - малый класс автобусов, на «С» - средний класс автобусов».

«Мы уже не знаем, что делать нам и нашим семьям, чем нам кормить детей, оплачивать коммунальные платежи, кредиты, да и вообще, как жить, если весь малый бизнес уничтожается под корень?» - сообщают водители.

Они также уточняют, что по требованию министерства транспорта Башкирии, автобусный парк был полностью обновлен. Но несмотря на это, в мэрии Уфы индивидуальному предпринимателю Виктору Искалину не выдали новых маршрутных карт. По этой же причине водители не могут выйти на работу.

Ранее начальник Управления транспорта и связи Олег Хмарин утверждал, что ИП Искалин не согласовывал свои действия с мэрией Уфы и информация об этом поступила вечером 26 ноября. Как сообщал чиновник, по этой причине пришлось усилить работу аналогичного 290 маршрута, который принадлежит Башавтотрансу.

По словам Виктора Искалина, он писал письма и обращения и имеет все подтверждающие документы. Представитель перевозчика Тептерева предполагает, что все мэрия действует в интересах ГУП «Башавтотранс», маршруты которого и заменили автобусы Искалина.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество#Видео
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