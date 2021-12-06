Эксперт: ЕР сохраняет монополию президентской партии

Он сообщил, что на сегодняшний день в руководящих органах появилось много новых работников, связанных с партией. Она заинтересована привлекать к себе тех, кто проявил себя как яркий активист и волонтер, который знает, как правильно организовать интересные кампании и различные соцпроекты. Об этом информирует nashgorod.ru.