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Житель Башкирии ограбил салон связи после неудачного свидания

5 декабря 2021, 06:53
Фото: 1mediainvest.ru
После несостоявшейся встречи с девушкой, молодой человек решил "отвлечься" и ограбить салон сотовой связи. Теперь против него и его приятеля возбуждено уголовное дело за кражу.

Молодой 24-летний парень из Башкирии познакомился с девушкой из Оренбурга и договорился о свидании с ней. Вот только встречи не произошло и молодой человек решил проехаться по городу и на улице решил подвезти местного жителя. Случайный попутчик заметил плохое настроение парня и предложил ему ограбить салон сотовый связи, тем самым отвлечься от несостоявшегося свидания. Вместе они выбили дверь у салона, разбили витрины и похитили 16 смартфонов на сумму более 155 тысяч рублей.

Награбленное молодые люди поделили между собой. После чего уфимец вернулся обратно домой и передал 10 телефонов своей знакомой, которая позже сдала их в ломбард. Как сообщили в УМВД РФ по Оренбургской области, злоумышленников уже задержали и возбудили уголовное дело за кражу.

#Новости#Анастасия Денисенко#Происшествия
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