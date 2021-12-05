Житель Башкирии ограбил салон связи после неудачного свидания

Молодой 24-летний парень из Башкирии познакомился с девушкой из Оренбурга и договорился о свидании с ней. Вот только встречи не произошло и молодой человек решил проехаться по городу и на улице решил подвезти местного жителя. Случайный попутчик заметил плохое настроение парня и предложил ему ограбить салон сотовый связи, тем самым отвлечься от несостоявшегося свидания. Вместе они выбили дверь у салона, разбили витрины и похитили 16 смартфонов на сумму более 155 тысяч рублей.