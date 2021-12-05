В Башкирии в 2022 году благоустроят 200 дворов

Радий Хабиров сообщил, что качество проектов на данный момент стало заметно лучше. Также глава республики отметил, что спортивные и детские площадки должны быть удобными и интересными, и что их проекты обязательно должны быть согласованы с жителями. По мнению главы, сейчас жители региона нуждаются в площадках с прорезиненным покрытием, в дополнительном освещении и видеонаблюдении.