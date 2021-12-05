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В Башкирии в 2022 году благоустроят 200 дворов

5 декабря 2021, 10:57
Фото: 1mediainvest.ru
Глава региона сообщил, что устанавливать площадки будут в соответствии с пожеланиями жителей.

В 2022 году в Башкирии обустроят 200 дворов по региональной программе. Это на 60 дворов больше, чем в 2020 году.

Радий Хабиров сообщил, что качество проектов на данный момент стало заметно лучше. Также глава республики отметил, что спортивные и детские площадки должны быть удобными и интересными, и что их проекты обязательно должны быть согласованы с жителями. По мнению главы, сейчас жители региона нуждаются в площадках с прорезиненным покрытием, в дополнительном освещении и видеонаблюдении.

- До конца программы «Башкирские дворики», а завершить ее мы планируем в 2024 году, мы ориентируемся на цифру в две тысячи дворов. Постараемся, чтобы они были уютными, комфортными, безопасными и современными, - сообщил Хабиров.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
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