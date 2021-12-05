В Башкирии в 2022 году благоустроят 200 дворов

В 2022 году в Башкирии обустроят 200 дворов по региональной программе. Это на 60 дворов больше, чем в 2020 году.
Радий Хабиров сообщил, что качество проектов на данный момент стало заметно лучше. Также глава республики отметил, что спортивные и детские площадки должны быть удобными и интересными, и что их проекты обязательно должны быть согласованы с жителями. По мнению главы, сейчас жители региона нуждаются в площадках с прорезиненным покрытием, в дополнительном освещении и видеонаблюдении.
- До конца программы «Башкирские дворики», а завершить ее мы планируем в 2024 году, мы ориентируемся на цифру в две тысячи дворов. Постараемся, чтобы они были уютными, комфортными, безопасными и современными, - сообщил Хабиров.