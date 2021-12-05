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В Башкирии срубят 60 тысяч елок для продажи перед Новым Годом

5 декабря 2021, 08:57
Фото: 1mediainvest.ru
В минлесхозе сообщили, что на экологию региона это никак не повлияет. Вырубка деревьев будет осуществляться только в питомниках и специально отведенных местах.

Как сообщили в пресс-службе минлесхоза Башкирии, заготовку елок лесники начали еще 1 декабря.

По словам начальника отдела управления имуществом, технического развития и охраны труда минлесхоза Башкирии Альберта Байтимирова, рубку елей в регионе ведут без ущерба экологии и в строго отведенных местах. Для этого существуют специальные лесные питомники, участки леса, квартальные просеки, противопожарные разрывы и лесохозяйственные земли.

Известно, что к новому году лесхозы заготовят 60 тысяч хвойных деревьев, на 3 декабря количество срубленных елок составляет 23,8 тысячи. Рубку могут осуществлять индивидуальные предприниматели и юридические лица, у которых есть в пользовании лесные участки, на основании договора аренды.

Ранее стало известно, что в Уфе установили самую высокую новогоднюю елку в России - ее высота составила 35 метров. Рекордом похвастался мэр Уфы Сергей Греков.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
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