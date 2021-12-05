В Башкирии срубят 60 тысяч елок для продажи перед Новым Годом

Известно, что к новому году лесхозы заготовят 60 тысяч хвойных деревьев, на 3 декабря количество срубленных елок составляет 23,8 тысячи. Рубку могут осуществлять индивидуальные предприниматели и юридические лица, у которых есть в пользовании лесные участки, на основании договора аренды.