В Башкирии срубят 60 тысяч елок для продажи перед Новым Годом

Как сообщили в пресс-службе минлесхоза Башкирии, заготовку елок лесники начали еще 1 декабря.
По словам начальника отдела управления имуществом, технического развития и охраны труда минлесхоза Башкирии Альберта Байтимирова, рубку елей в регионе ведут без ущерба экологии и в строго отведенных местах. Для этого существуют специальные лесные питомники, участки леса, квартальные просеки, противопожарные разрывы и лесохозяйственные земли.
Известно, что к новому году лесхозы заготовят 60 тысяч хвойных деревьев, на 3 декабря количество срубленных елок составляет 23,8 тысячи. Рубку могут осуществлять индивидуальные предприниматели и юридические лица, у которых есть в пользовании лесные участки, на основании договора аренды.
Ранее стало известно, что в Уфе установили самую высокую новогоднюю елку в России - ее высота составила 35 метров. Рекордом похвастался мэр Уфы Сергей Греков.