В Башкирии могут продлить каникулы в школах

Как сообщают РИА Новости, глава региона Радий Хабиров не исключает возможности продления школьных зимних каникул на еще одну неделю, если статистика по заболеваемости детей окажется неблагоприятной. Власти будут следить за ситуацией.
Глава республики также уточнил, что сейчас начинается сезонный грипп, из-за чего существует вероятность высокой заболеваемости в школах. По его словам, подобное решение принималось еще осенью и это дало положительный эффект.
Сообщается, что регион по оценке штаба по борьбе с вирусом на данный момент не находится в зоне риска.