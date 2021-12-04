В Уфе банду из семерых участников будут судить за вымогательство, разбои и кражи

Так, в банде состояли парни в возрасте от 16 до 30 лет, которые промышляли тем, что вымогали у подростков деньги и мобильные телефоны, угрожая при этом оружием, однако угрозами преступники не ограничивались. Отмечается, что троих жертв участники банды вывезли в гаражный кооператив, где избили и отпустили только после обещания заплатить деньги.