В Уфе банду из семерых участников будут судить за вымогательство, разбои и кражи

Известно, что свою преступную деятельность банда осуществляла с июня по ноябрь 2020 года на территории Орджоникидзевского района Уфы. Как отмечает пресс-служба СК Башкирии, на данный момент расследование завершено, и участники банды предстанут перед судом за «разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору и организованной группой», «вымогательство, совершенное организованной группой», а также за «кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору, с проникновением в помещение».
Так, в банде состояли парни в возрасте от 16 до 30 лет, которые промышляли тем, что вымогали у подростков деньги и мобильные телефоны, угрожая при этом оружием, однако угрозами преступники не ограничивались. Отмечается, что троих жертв участники банды вывезли в гаражный кооператив, где избили и отпустили только после обещания заплатить деньги.
Помимо этого, были совершены и кражи магазинов «Пятерочка» и «Байрам». Молодые люди ночью выбили входные двери и до приезда сотрудников правоохранительных органов и охранников успели украсть сигареты и алкоголь.
Известно, что задержать участников банды удалось во время очередной попытки вымогательства. Так, общий ущерб от действий банды составил почти 200 тысяч рублей. Между тем, только трое преступников частично признали свою.