В Башкирии задержали двух подозреваемых в нападении на сотрудника полиции

Напомним, что два сотрудника полиции днем 3 декабря выехали в деревню Ак-Чишма для задержания двух злоумышленников, однако в процессе задержания они оказали сопротивление. В частности, один из нападавших выхватил табельное оружие у полицейского и несколько раз выстрелил. По данным МВД Башкирии, участковый госпитализирован и на данный момент его состояние — стабильное.