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В Башкирии задержали двух подозреваемых в нападении на сотрудника полиции

4 декабря 2021, 05:49
Фото: МВД по РБ
Задержать подозреваемых удалось по горячим следам недалеко от деревни Верхний Алыштан. Так, по факту нападения на сотрудника полиции было возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

Стало известно, что сотрудники полиции задержали двух мужчин, которых подозревают в нападении на участкового полицейского в Стерлибашевском районе.

Как отмечает пресс-служба МВД по Башкирии, подозреваемых удалось задержать «по горячим следам» недалеко от деревни Верхний Алыштан в Федоровском районе.

— В ходе проведения следственных и оперативно-разыскных мероприятий следователями следственного управления СК России по Республике Башкортостан совместно с сотрудниками МВД по Республике Башкортостан на территории Федоровского района задержаны двое мужчин, один из которых подозревается в посягательстве на жизнь участкового уполномоченного полиции, имевшем место 3 декабря 2021 года в Стерлибашевском районе, — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что на месте работали сотрудники правоохранительных органов и следователи. Так же на место выезжал и министр внутренних дел Башкирии Роман Деев.

Напомним, что два сотрудника полиции днем 3 декабря выехали в деревню Ак-Чишма для задержания двух злоумышленников, однако в процессе задержания они оказали сопротивление. В частности, один из нападавших выхватил табельное оружие у полицейского и несколько раз выстрелил. По данным МВД Башкирии, участковый госпитализирован и на данный момент его состояние — стабильное.

Так, в отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). Все материалы дела будут переданы в следственное управление.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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