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"Россети Волга" вернули электричество в дома жителей Саратова

4 декабря 2021, 14:35
Специалисты компании «Россети Волга» восстановили электроснабжение потребителей города Саратова за менее чем два часа. Горожане остались без электричества в связи с технологическими нарушениями на энергообъекте.

Согласно оперативным данным, в настоящее время технологические нарушения ликвидированы, подача электрической энергии на воздушную линию 110 киловольт и подстанцию «Техническая» возобновлена. Энергетики территориальных сетевых предприятий проводят включение отключенных от электроэнергии потребителей, сообщает Saratov.aif.ru.

Ранее стало известно, что на улице Блинова в городе Саратове произошли технологические нарушения на высоковольтной ЛЭП. Об этом рассказала пресс-секретарь мэра.

В частности, сообщалось об отключении света в домах жителей Волжского, Кировского и Ленинского районов. На место происшествия оперативно выехала бригада специалистов «Россетей». Данная информация также была передана на Саратовское предприятие городских электрических сетей.

Напомним, крупнейшим держателем акций компании «Россети» является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ. Контрольный пакет акций Росимущества составляет 88,04%. Всего ПАО «Россети» обслуживает 2,40 миллиона километров ЛЭП и 528 тысяч подстанций общей мощностью порядка 809 тысяч мегавольт-ампер.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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