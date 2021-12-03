В Башкирии разыскивают двух подозреваемых, которые ранили полицейского

По данным ведомства, полицейские выехали в деревню для задержания двух подозреваемых по статье 319 УК РФ. В процессе задержания двое мужчин оказали сопротивления и попытались скрыться, после чего один из нападавших отобрал у полицейского пистолет и сделал несколько выстрелов. Сейчас сотрудник правоохранительных органов госпитализирован, его состояние оценивается как стабильное.