Назарбаев анонсировал планы Казахстана по строительству атомной станции

Как сообщает информационный портал RT, Назарбаев рассказал о своих планах в интервью известному режиссеру Оливеру Стоуну для кинофильма «Казах. История золотого человека».
«Мы будем строить атомную станцию все равно, — безапелляционно заявил Нурсултан Назарбаев. — Выбрать надо подрядчика и технологию».
Первый лидер Казахстана также отметил, что в реализации проекта по строительству атомной станции готовы участвовать Россия, Южная Корея, Соединенные Штаты и Япония.
По словам Назарбаева, сейчас решается вопрос о площадке для предстоящего строительства.