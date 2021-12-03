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Назарбаев анонсировал планы Казахстана по строительству атомной станции

3 декабря 2021, 19:52
Фото: pixabay.com
Первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев выступил с заявлением, в котором анонсировал планы по строительству атомной электростанции.

Как сообщает информационный портал RT, Назарбаев рассказал о своих планах в интервью известному режиссеру Оливеру Стоуну для кинофильма «Казах. История золотого человека».

«Мы будем строить атомную станцию все равно, — безапелляционно заявил Нурсултан Назарбаев. — Выбрать надо подрядчика и технологию».

Первый лидер Казахстана также отметил, что в реализации проекта по строительству атомной станции готовы участвовать Россия, Южная Корея, Соединенные Штаты и Япония.

По словам Назарбаева, сейчас решается вопрос о площадке для предстоящего строительства.

#Новости#Марина Колодкина#Общество
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