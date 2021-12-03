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Фонд Росконгресс назвал развитие креативных индустрий очевидной точкой роста

3 декабря 2021, 17:21
Фото: фрагмент видео
В Дубае проходит в эти дни «Форум России: определяя будущее». В российском павильоне национального дня РФ на «ЭКСПО-2020» провели деловую сессию на тему «Креативная экономика — от стартапов до создания новых индустрий». Мероприятие проходит при содействии Минпромторга РФ и Фонда Росконгресс.

В повестке сессии фигурируют актуальные вопросы о новых возможностях, предоставляемых инвесторам креативными индустриями. Участники мероприятия высказали свои мнения относительно того, как страны и народы объединяются с помощью креативной экономики и как она способствует достижению целей устойчивого развития. Об этом пишет информационный портал rostovgazeta.ru.

Модератором стала Софья Троценко, основавшая Центр современного искусства «Винзавод». В сессии участвовали: глава совета директоров «Рики», руководитель Ассоциации анимационного кино Илья Попов, губернатор ХМАО — Югры Наталья Комарова, директор «Ленфильма» и гендиректор холдинга 1MI Федор Щербаков, директор Политехнического музея Елена Проничева, замглавы Фонда Росконгресс, директор Фонда Инносоциум Елена Маринина, глава департамента предпринимательства и инновационного развития г. Москвы Алексей Фурсин и др.

Участники форума акцентировали внимание на том, что, невзирая на целый ряд неблагоприятных обстоятельств, вызванных пандемией коронавируса, креативные индустрии уверенно демонстрируют сегодня значительные превышения темпов роста глобальной экономики. И они продолжают оставаться одним из наиболее значимых ее драйверов.

С помощью системной государственной поддержки креативных индустрий их доля в отечественной экономике вырастет с нынешних 2,2 процента до шести. Кроме того, с 4,6 процента до 15 увеличится численность представителей творческих профессий.

Замглавы Росконгресса, директор социальной платформы Фонда Росконгресс — Фонда Инносоциум Елена Маринина выразила мнение о том, что креативная экономика дает много возможностей для вложения инвестиций в средний и малый бизнес.

«Фонд Росконгресс обладает ключевыми компетенциями по изучению и оценке этих тенденций, что позволяет нам прогнозировать эффективные бизнес-модели и предвидеть новые тренды в секторе креативных индустрий, — проинформировала Маринина. — Развитие креативных индустрий — это очевидная точка роста и рациональное экономическое решение».

Советник президента РФ Антон Кобяков сказал в свою очередь о том, что национальный день России в рамках универсальной всемирной выставки открывает широкий спектр возможностей для презентации на мировой арене наших крупнейших инвестиционных проектов, важных инициатив в социально-экономической сфере и передовых брендов.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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