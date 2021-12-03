Фонд Росконгресс назвал развитие креативных индустрий очевидной точкой роста

В повестке сессии фигурируют актуальные вопросы о новых возможностях, предоставляемых инвесторам креативными индустриями. Участники мероприятия высказали свои мнения относительно того, как страны и народы объединяются с помощью креативной экономики и как она способствует достижению целей устойчивого развития. Об этом пишет информационный портал rostovgazeta.ru.