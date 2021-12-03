Башкирия вошла в Топ-5 курортов России для новогоднего отдыха

Исполняющий обязанности председателя Госкомитета Башкирии по туризму Ринат Фаткуллин подчеркнул, что хребты Уральских гор уже многие годы являются центром притяжения для поклонников горнолыжного спорта. Он также отметил, что Абзаково в республике не единственный такой горнолыжный курорт.