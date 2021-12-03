Башкирия вошла в Топ-5 курортов России для новогоднего отдыха

Туристический портал «ТурСтат» опубликовал рейтинг самых популярных горнолыжных курортов. Башкирия вошла в пятерку лучших, об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета Башкирии по туризму. В онлайн-опросе участвовали более пятидесяти человек со всей страны.
Горнолыжный центр «Абзаково» в Белорецком районе занял четвертое место рейтинга.
Исполняющий обязанности председателя Госкомитета Башкирии по туризму Ринат Фаткуллин подчеркнул, что хребты Уральских гор уже многие годы являются центром притяжения для поклонников горнолыжного спорта. Он также отметил, что Абзаково в республике не единственный такой горнолыжный курорт.
В Госкомитете добавили, что благодаря туристам на местных курортах развивается инфраструктура и появляются новый точки товаров и услуг. Все эти факторы положительно сказываются на экономике региона.