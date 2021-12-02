В Уфе школьница продала девственность таксисту за 5 тысяч рублей

В Уфе школьница 15-лет продала девственность таксисту. Об этом сообщил телеграм-канал Mash Batash.
Изначально девочка сама разместила объявление в социальных сетях о том, что продает девственность за 5 тысяч рублей. Позже она познакомилась с 34-летним таксистом, который согласился на предложение и они договорились встретиться.
После произошедшего мужчина еще несколько раз виделся со школьницей и в общей сложности девочка заработала 15 тысяч рублей. В итоге о случившемся узнала мама, которая увидела у своей дочери противозачаточные таблетки. К таксисту пришла полиция и мужчина заявил им, что собирается взять в жены 15-летнюю девочку.
На таксиста завели уголовное дело, сейчас он находится под подпиской о невыезде.