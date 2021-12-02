mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Уфе школьница продала девственность таксисту за 5 тысяч рублей

2 декабря 2021, 06:08
Фото: 1mediainvest.ru
Объявление о продаже девственности девочка разместила в социальных сетях. Позже на него откликнулся 34-летний мужчина.

В Уфе школьница 15-лет продала девственность таксисту. Об этом сообщил телеграм-канал Mash Batash.

Изначально девочка сама разместила объявление в социальных сетях о том, что продает девственность за 5 тысяч рублей. Позже она познакомилась с 34-летним таксистом, который согласился на предложение и они договорились встретиться.

После произошедшего мужчина еще несколько раз виделся со школьницей и в общей сложности девочка заработала 15 тысяч рублей. В итоге о случившемся узнала мама, которая увидела у своей дочери противозачаточные таблетки. К таксисту пришла полиция и мужчина заявил им, что собирается взять в жены 15-летнюю девочку.

На таксиста завели уголовное дело, сейчас он находится под подпиской о невыезде.

#Новости#Анастасия Денисенко#Происшествия
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48