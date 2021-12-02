В Уфе школьница продала девственность таксисту за 5 тысяч рублей

После произошедшего мужчина еще несколько раз виделся со школьницей и в общей сложности девочка заработала 15 тысяч рублей. В итоге о случившемся узнала мама, которая увидела у своей дочери противозачаточные таблетки. К таксисту пришла полиция и мужчина заявил им, что собирается взять в жены 15-летнюю девочку.