mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Уфе 4 и 5 декабря пройдут сельхозярмарки

2 декабря 2021, 05:55
Фото: 1mediainvest.ru
Администрация города сообщила, что ярмарки пройдут на семи площадях.

В воскресенье, 5 декабря, торговля продолжится везде, кроме площадки на улице Правды.

Ярмарки будут работать с 10:00 до 16:00/

В Уфе в ближайшие выходные пройдут сельхозярмарки, об этом сообщила пресс-служба администрации города.

В субботу, 4 декабря, ярмарки пройдут на следующих улицах:

- На улице Правды от Талинской До Ухтомского;

- На перекрестке Интернациональной и Машиностроителей;

- Рядом со сквером Волна в Затоне;

- На Рабкоров рядом с домами № 5,7,20;

- На площади рядом с Дворцом спорта;

- На площади Орджоникидзе;

- На площади Дворца молодежи.

В воскресенье 5 декабря ярмарки продолжаться в тех же местах, кроме площади рядом с улицей Правды.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48