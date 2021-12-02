В Уфе 4 и 5 декабря пройдут сельхозярмарки

В воскресенье, 5 декабря, торговля продолжится везде, кроме площадки на улице Правды.
Ярмарки будут работать с 10:00 до 16:00/
В Уфе в ближайшие выходные пройдут сельхозярмарки, об этом сообщила пресс-служба администрации города.
В субботу, 4 декабря, ярмарки пройдут на следующих улицах:
- На улице Правды от Талинской До Ухтомского;
- На перекрестке Интернациональной и Машиностроителей;
- Рядом со сквером Волна в Затоне;
- На Рабкоров рядом с домами № 5,7,20;
- На площади рядом с Дворцом спорта;
- На площади Орджоникидзе;
- На площади Дворца молодежи.
В воскресенье 5 декабря ярмарки продолжаться в тех же местах, кроме площади рядом с улицей Правды.