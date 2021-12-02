В Москве задержали уроженку Башкирии, которая 12 лет была в федеральном розыске

Сотрудники уголовного розыска города Октябрьского задержали 60-летнюю женщину, которая была в федеральном розыске 12 лет. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.
Известно, что в 2008-2009 годах женщина брала у людей деньги в долг под проценты якобы для развития своего бизнеса. Местные жители отдавали ей свои средства, но мошенница тратила их на личные цели.
Летом 2009 года женщина покинула территорию России. В ведомстве сообщили, что ее задержали в московском аэропорту сразу после прилета.
На данный момент в суд направленно уголовное дело с обвинительным заключением. Обвинение предъявлено по 12 эпизодам, а общая сумма причиненного ущерба составила 1,2 миллион рублей.