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В Москве задержали уроженку Башкирии, которая 12 лет была в федеральном розыске

2 декабря 2021, 05:10
Фото: 1mediainvest.ru
В 2008-2009 годах женщина брала деньги в долг под проценты якобы для собственного бизнеса. Ее задержали в московском аэропорту спустя 12 лет.

Сотрудники уголовного розыска города Октябрьского задержали 60-летнюю женщину, которая была в федеральном розыске 12 лет. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.

Известно, что в 2008-2009 годах женщина брала у людей деньги в долг под проценты якобы для развития своего бизнеса. Местные жители отдавали ей свои средства, но мошенница тратила их на личные цели.

Летом 2009 года женщина покинула территорию России. В ведомстве сообщили, что ее задержали в московском аэропорту сразу после прилета.

На данный момент в суд направленно уголовное дело с обвинительным заключением. Обвинение предъявлено по 12 эпизодам, а общая сумма причиненного ущерба составила 1,2 миллион рублей.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
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