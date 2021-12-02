В Госдуме предлагают позволить россиянам удаленно возмещать банковские вклады

Как пишет 360tv.ru, сейчас для получения страховки по вкладам, помимо тех, что открывались с помощью финансовой платформы, вкладчик должен лично обратиться в Агентство по страхованию вкладов или в банк, уполномоченный этой организацией. Сейчас предлагается организовать возможность направлять требование о возмещении через портал Госуслуг или официальный сайт Агентства.