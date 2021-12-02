В Госдуме предлагают позволить россиянам удаленно возмещать банковские вклады

Как пишет 360tv.ru, сейчас для получения страховки по вкладам, помимо тех, что открывались с помощью финансовой платформы, вкладчик должен лично обратиться в Агентство по страхованию вкладов или в банк, уполномоченный этой организацией. Сейчас предлагается организовать возможность направлять требование о возмещении через портал Госуслуг или официальный сайт Агентства.
Среди предложений также указана возможность начислить страховые возмещения на карту «Мир» по ее реквизитам. По мнению авторов нововведения, это даст возможность расширить способы выплат по вкладам.
На основании документа, право обратиться в электронной форме будет сохраняться у вкладчика в течение месяца с момента, как в Агентстве он узнал о такой возможности. В целом вкладчики разорившихся банков могут возместить максимум 1,4 млн руб. Эта сумма указана в законе о страховании вкладов, написала «Парламентская газета».