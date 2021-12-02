В Башкирии опубликовали средние зарплаты врачей по региону

Федеральная служба государственной статистики Башкирии опубликовала данные по зарплатам медицинских работников за 9 месяцев 2021 года.
Младший персонал в государственных больницах в среднем получают 34 616 рублей, среднего - 36 419. Врачи с высшим образованием получают на порядок больше - 70 247 рублей. Исходя из официальных данных, средняя зарплата всех медиков составляет 47 094 рублей.
Врачи в Уфе получают немного больше, чем в остальных районах республики - 35 771, 41 445 и 73 638 рублей соответственно.
В частных учреждениях в среднем месячный заработок составляет 34 914 рублей. При этом эксперты не уточняют, какую сумму получает младший и средний персонал, а также врачи, у которых имеется высшее образование.
Если верить данным Башстата, то в государственных больницах зарплаты выше, чем в частных клиниках.