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В Башкирии опубликовали средние зарплаты врачей по региону

2 декабря 2021, 04:54
Фото: 1mediainvest.ru
Башстат опубликовал средние зарплаты врачей в госучреждениях и платных клиниках. Оказалось, что в государственных больницах платят больше.

Федеральная служба государственной статистики Башкирии опубликовала данные по зарплатам медицинских работников за 9 месяцев 2021 года.

Младший персонал в государственных больницах в среднем получают 34 616 рублей, среднего - 36 419. Врачи с высшим образованием получают на порядок больше - 70 247 рублей. Исходя из официальных данных, средняя зарплата всех медиков составляет 47 094 рублей.

Врачи в Уфе получают немного больше, чем в остальных районах республики - 35 771, 41 445 и 73 638 рублей соответственно.

В частных учреждениях в среднем месячный заработок составляет 34 914 рублей. При этом эксперты не уточняют, какую сумму получает младший и средний персонал, а также врачи, у которых имеется высшее образование.

Если верить данным Башстата, то в государственных больницах зарплаты выше, чем в частных клиниках.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
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