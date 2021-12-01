Власти Башкирии намерены создать систему управления качеством воздуха

В частности, планируется создание многоуровневой системы экологического мониторинга, главными элементами которой, по словам спикера парламента Константина Толкачева, будут являться автоматические станции контроля загрязнения атмосферы и специальное программное обеспечение для сбора и передачи данных в режиме онлайн.
— Помимо существующих постов контроля, в систему мониторинга могут быть включены новые станции, строительство которых в республике планируется. Комплексный онлайн-мониторинг позволит на основе постоянно обновляемых данных принимать оперативные решения и прогнозировать экологическую обстановку в регионе, — заявил Константин Толкачев.
Известно, что депутаты Курултая предложили реализовать проект за средства из внебюджетных источников финансирования. Между тем, уточняется, что затраты будут возмещены исполнителю в срок от 3 до 5 лет.
Ранее мы сообщали, что только 11% уфимцев считают экологию столицы региона «хорошей», 39% — на «нормально», а остальные 39% — на «удовлетворительно». Помимо этого, жителей столицы не устраивает качество и чистота воды.
Помимо этого, о создании новых автоматизированных станций в Стерлитамаке заявил премьер-министр Башкирии Андрей Назаров. Места их размещения он обещал определить совместно с активистами движения «Стерлитамак, дыши!».