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Власти Башкирии намерены создать систему управления качеством воздуха

1 декабря 2021, 10:35
Фото: 1mediainvest.ru
С соответствующей инициативой выступили депутаты Курултая Башкирии. Предполагается создание автоматических станций контроля загрязнения воздуха, сообщает пресс-служба Госсобрания.

В частности, планируется создание многоуровневой системы экологического мониторинга, главными элементами которой, по словам спикера парламента Константина Толкачева, будут являться автоматические станции контроля загрязнения атмосферы и специальное программное обеспечение для сбора и передачи данных в режиме онлайн.

— Помимо существующих постов контроля, в систему мониторинга могут быть включены новые станции, строительство которых в республике планируется. Комплексный онлайн-мониторинг позволит на основе постоянно обновляемых данных принимать оперативные решения и прогнозировать экологическую обстановку в регионе, — заявил Константин Толкачев.

Известно, что депутаты Курултая предложили реализовать проект за средства из внебюджетных источников финансирования. Между тем, уточняется, что затраты будут возмещены исполнителю в срок от 3 до 5 лет.

Ранее мы сообщали, что только 11% уфимцев считают экологию столицы региона «хорошей», 39% — на «нормально», а остальные 39% — на «удовлетворительно». Помимо этого, жителей столицы не устраивает качество и чистота воды.

Помимо этого, о создании новых автоматизированных станций в Стерлитамаке заявил премьер-министр Башкирии Андрей Назаров. Места их размещения он обещал определить совместно с активистами движения «Стерлитамак, дыши!».

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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