В МЧС Башкирии предупредили о сильном ветре, гололеде и ухудшении видимости

Известно, что завтра, 2 декабря, жителей Башкирии снова ждут неблагоприятные погодные условия, а именно мокрый снег и облачность. В связи с чем, МЧС Башкирии предупреждает жителей региона о гололеде и снежном накате на дорогах в ночное время. К слову, температура воздуха тогда будет составлять 0…-5 градусов.
Между тем, в дневное время пройдет небольшой снег и усилится ветер, порывы которого будут достигать 18 метров в секунду. Температура воздуха составит -2…+3 градуса.
Помимо этого, на отдельных участках дороги из-за неблагоприятных погодных условий может до 500 метров сократиться и видимость.