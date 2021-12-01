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В МЧС Башкирии предупредили о сильном ветре, гололеде и ухудшении видимости

1 декабря 2021, 14:04
Фото: 1mediainvest.ru
На дорогах из-за неблагоприятных погодных условий ожидается гололед и снежный накат, также на некоторых участках дороги сократится видимость до 500 метров, сообщает пресс-служба МЧС региона.

Известно, что завтра, 2 декабря, жителей Башкирии снова ждут неблагоприятные погодные условия, а именно мокрый снег и облачность. В связи с чем, МЧС Башкирии предупреждает жителей региона о гололеде и снежном накате на дорогах в ночное время. К слову, температура воздуха тогда будет составлять 0…-5 градусов.

Между тем, в дневное время пройдет небольшой снег и усилится ветер, порывы которого будут достигать 18 метров в секунду. Температура воздуха составит -2…+3 градуса.

Помимо этого, на отдельных участках дороги из-за неблагоприятных погодных условий может до 500 метров сократиться и видимость.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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