В Башкирии на водителей автобусов и пассажиров без масок завели около 200 протоколов

Напомним, что за несоблюдение масочного режима в период действия режима повышенной готовности нарушителю в первый раз полагается штраф от 1 до 3 тысяч рублей, а во второй уже от 15 до 30 тысяч рублей. Между тем, юрлицам может быть выписан штраф и вовсе до 300 тысяч рублей.