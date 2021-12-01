В Башкирии мужчина получил 20 лет колонии за убийство кондуктора на остановке

- С целью разбоя мужчина нанес ей несколько ударов имеющимся при нем ножом, после чего забрал ее сумку и скрылся с места происшествия. Добычей злоумышленника стала сумка с не представляющими материальной ценности личными вещами потерпевшей, от которой он избавился по дороге, — сообщает пресс-служба ведомства.