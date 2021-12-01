В Башкирии мужчина получил 20 лет колонии за убийство кондуктора на остановке

Стало известно, что в Стерлитамаке осудили 23-летнего мужчину, который нанес ножевые ранения кондуктору на остановке. В частности, его признали виновным по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой), п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем).
Как отмечает пресс-служба СК Башкирии, преступление произошло ранним утром 22 декабря прошлого года в Стерлитамаке, когда 59-летняя погибшая ожидала транспорт, чтобы поехать на работу, однако обвиняемый будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения также подошел к остановке на улице Артема.
- С целью разбоя мужчина нанес ей несколько ударов имеющимся при нем ножом, после чего забрал ее сумку и скрылся с места происшествия. Добычей злоумышленника стала сумка с не представляющими материальной ценности личными вещами потерпевшей, от которой он избавился по дороге, — сообщает пресс-служба ведомства.
Известно, что обвиняемый уже дома сознался в преступление, после чего его сестра обратилась в правоохранительные органы.
Так, мужчина был приговорен к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с последующем ограничением свободы на 2 года. Помимо этого, обвиняемый должен выплатить компенсацию морального вреда семье погибшей в виде 20 миллионов рублей.