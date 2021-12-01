Телескопические погрузчики UMG с выгодой до 5% в Газпромбанк Автолизинге

Так, телескопический погрузчик UMG TLH 3507-11 в строительной модификации с механическим быстросменным механизмом Manitou по цене 6,1 млн руб., можно приобрести, внося минимальные ежемесячные платежи в размере 62 417 руб. и сэкономив до 305 тыс. руб. Для этого необходимо заключить договор лизинга на 5 лет и внести в качестве аванса 49% от стоимости предмета лизинга. В случае с телескопическим погрузчиком UMG TLH 3510-11 (РРЦ – 7 204 000 руб.) при схожих параметрах финансирования ежемесячные платежи составят 73 634 руб., а максимальная экономия – 360 тыс. руб.