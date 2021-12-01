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Из-за ковида елка главы республики для детей Башкирии пройдет в другом формате

1 декабря 2021, 03:52
Фото: 1mediainvest.ru
Елка пройдет в муниципалитетах и районах республики. Дети получат свои подарки от главы Башкирии 24 декабря.

В этом году елка главы Башкирии пройдет в другом формате из-за ковида. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки республики.

Из-за новых коронавирусных ограничений традиционная елка пройдет в муниципальных районах и округах республики. Все, кто должен был оказаться на мероприятии, получать свои подарки от имени Хабирова 24 декабря.

– Это 780 школьников Башкирии, которые показали отличные результаты в предметных олимпиадах, спортивных соревнования и других конкурсах, а также дети из семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел республики, погибших при выполнении служебного долга, дети из многодетных малоимущих семей, дети с ограниченными возможностями здоровья и (или) дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, – сообщили в ведомстве.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
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