ФСИН прокомментировала историю о выплатах своему врачу, погибшей от ковида в Башкирии

Так, на момент написания материла пришел ответ из прокуратуры Ленинского района Уфы. Отметим, что изначально заявление о несогласии с выпиской из санитарно-гигиенической характеристики условий труда работника при обнаружении у него профессионального заболевания мать погибшей Земфиры Каримовой (имя изменено — прим. ред.) направляла в Генпрокуратуру, а оттуда заявление спустили в прокуратуру Ленинского района города Уфы. Вот и в этот раз Ленинская прокуратура направила данное обращение в Роспотребнадзор Башкирии, ссылаясь на часть 2 статьи 21 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации». После чего уже Роспотребнадзор перенаправляет обращение во ФСИН, в этот раз ссылаясь на пункты 13.24 и 13.25 Положения об управлении организации медико-санитарного обеспечения ФСИН, утвержденного приказом ФСИН России от 20 марта 2015 года №167.