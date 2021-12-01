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ФСИН прокомментировала историю о выплатах своему врачу, погибшей от ковида в Башкирии

1 декабря 2021, 08:46
Фото: 1mediainvest.ru
Речь идет о враче ФСИН, которая в конце 2020 года погибла от COVID-19, однако семья женщины не получила страховые выплаты по случаю смерти медработника, так как, по результатам проверки, заражение произошло вне стен учреждения. Родственники с этим не согласны. Тем временем в УФСИН по РБ ответили на запрос Mkset.

В начале прошлой недели Mkest рассказывал о Земфире Каримовой (имя изменено — прим. ред.), которая 20 лет проработала врачом в лечебно-исправительном учреждении № 19 УФСИН Башкирии и в конце декабря 2020 года скончалась от COVID-19. Казалось бы, согласно указу президента России № 313, семье Каримовой положены страховые выплаты по случаю смерти медработника, однако проверка санитарно-гигиенических характеристик условий труда показала, что заражение произошло не на рабочем месте.

Между тем родственники погибшей с результатами проверки не согласны, ведь работа в учреждении была организована вахтовым методом — две недели сотрудники работали и проживали на территории учреждения — также погибшая не пользовалась общественным транспортом и не посещала автовокзалы, а во время межвахтового отдыха близкие контакты имела лишь с членами семьи, которые утверждают, что до и во время тех двух недель, когда их родственница находилась дома, в семье никто не болел.

Потому сначала сын, а после мать погибшей неоднократно обращались в различные ведомства, где им приходили стандартные отписки.

Напомним, во время подготовки первого материала Mkset отправлял запрос в УФСИН России по РБ, где нам ответили, что проверка осуществлялась объективно и всесторонне, проводилось и эпидемиологическое расследование, однако факт заражения Земфиры Каримовой (имя изменено — прим. ред.) на рабочем месте «не нашел своего подтверждения».

— ФКУЗ МЧС — 2 ФСИН России была проведена объективная всесторонняя проверка документов, журналов, табелей рабочего времени сотрудников и работников учреждения, а также проведено эпидемиологическое расследование, в результате которого факт заражения новой коронавирусной инфекцией Земфиры Каримовой (имя изменено прим. ред.) на рабочем месте не нашел своего подтверждения, сообщается в ответе на запрос.

Помимо этого, по данным ведомства, среди сотрудников в период с ноября по декабрь 2020 года также не было зарегистрировано случаев заражения COVID-19.

— Сотрудников и работников учреждения ФКУ ЛИУ-19 УФСИН России по республике Башкортостан, у которых выявлено заболеваний новой коронавирусной инфекции, в ноябре–декабре 2020 года не зарегистрировано, завершает ответ пресс-служба УФСИН России по РБ.

Mkset уточнил у родственников погибшей, известны ли им другие случаи заболевания сотрудников учреждения инфекцией. Так, по словам родных, информацией с бывшего места работы Земфиры Каримовой (имя изменено — прим. ред.) они не владеют, а другие сотрудники на контакт не идут, так как боятся потерять рабочее место.

Так, на момент написания материла пришел ответ из прокуратуры Ленинского района Уфы. Отметим, что изначально заявление о несогласии с выпиской из санитарно-гигиенической характеристики условий труда работника при обнаружении у него профессионального заболевания мать погибшей Земфиры Каримовой (имя изменено — прим. ред.) направляла в Генпрокуратуру, а оттуда заявление спустили в прокуратуру Ленинского района города Уфы. Вот и в этот раз Ленинская прокуратура направила данное обращение в Роспотребнадзор Башкирии, ссылаясь на часть 2 статьи 21 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации». После чего уже Роспотребнадзор перенаправляет обращение во ФСИН, в этот раз ссылаясь на пункты 13.24 и 13.25 Положения об управлении организации медико-санитарного обеспечения ФСИН, утвержденного приказом ФСИН России от 20 марта 2015 года №167.

— Цепочка замкнулась. Все ссылаются друг на друга, негодуют родственники.

Теперь семье и, в частности, 83-летней матери погибшей, остается ждать ответа от ФСИН России. Главное, чтобы этот ответ не стал очередной отпиской.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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