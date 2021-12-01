Депутат КПРФ предложил справедливо штрафовать коммунальщиков за завышенные тарифы

Депутат фракции КПРФ Галин Ильгам Илюсович выступил с законодательной инициативой о внесении изменения в статьи 156 и 157 жилищного кодекса Российской Федерации сегодня, 1 декабря на заседании комитетов Курултая Башкирии.
- Этот проект закона выстраданный не только фракцией КПРФ, изначально и ЛДПР нас поддержали. Проект закона направлен на совершенствование защиты прав граждан от злоупотребления поставщиков коммунальных услуг. Актуальность проекта обусловлена тем что существующая система наказаний управляющих компаний явно несоразмерна размерам их правонарушителей выгод, которым сейчас выгоднее оплачивать штрафы и продолжать осуществлять завышение начисления за ЖКХ. Размер штрафов значительно ниже получаемых доходов правонарушителей. В следствие этого растут масштабы массового отчета граждан связанного с оплатой жилищно-коммунальных услуг. Согласно данным Башстата, стоимость коммунальных услуг за девять месяцев 2021 года по сравнению с 2020 годом увеличилась 3,5 миллиард рублей, - сообщил депутат.
По словам Галина, из этой суммы счет увеличения физического объема услуг их стоимость увеличилась на 614 миллионов рублей, когда как за счет увеличения стоимости тарифов на 1,4 миллиард рублей.
- Увеличение стоимости коммунальных услуг произошло по необъяснимым причинам. Растет недовольство населения, растет социальная напряженность в РБ, - подчеркнул он. - Если в 19 году доля заявлений по ЖКХ составляла 27%, то в 2020 году доля увеличилась до 33%. Статьи 156 и 157 жилищного кодекса РФ определяют случаи обоснованного увеличения платы за ЖКХ, виновник обязан выплатить потерпевшему штраф в размере 50% от величины переплаты в случае подачи заявления потерпевшего поставщику услуг.
Законопроект распространяет существующую норму выплаты штрафов на случаи выявления надзорными органами завышенного начисления услуг и позволяет осуществлять выплату штрафа всем потерпевшим. Более того, указывается обязанность надзорного органа в предписании указывать перечень помещений в отношении которых происходит необоснованное увеличение тарифов.
Депутаты законопроект отклонили ссылаясь на то, что по закону каждый жилец многоквартирного дома может самостоятельно подать в суд на управляющую компанию в случае необоснованного высокого тарифа. Депутаты проголосовали против законодательной инициативой посчитав, что законопроект недоработан.
По словам представителя партии КПРФ, законопроекты, внесенные Единой Россией являются единственными верными за три года. КПРФ - нет, ЛДПР - частично.