Депутат КПРФ предложил справедливо штрафовать коммунальщиков за завышенные тарифы

- Этот проект закона выстраданный не только фракцией КПРФ, изначально и ЛДПР нас поддержали. Проект закона направлен на совершенствование защиты прав граждан от злоупотребления поставщиков коммунальных услуг. Актуальность проекта обусловлена тем что существующая система наказаний управляющих компаний явно несоразмерна размерам их правонарушителей выгод, которым сейчас выгоднее оплачивать штрафы и продолжать осуществлять завышение начисления за ЖКХ. Размер штрафов значительно ниже получаемых доходов правонарушителей. В следствие этого растут масштабы массового отчета граждан связанного с оплатой жилищно-коммунальных услуг. Согласно данным Башстата, стоимость коммунальных услуг за девять месяцев 2021 года по сравнению с 2020 годом увеличилась 3,5 миллиард рублей, - сообщил депутат.