Жителя Уфы будут судить за дачу взятки сотруднику СИЗО

Следствие установило, что в августе прошлого года обвиняемый передал знакомому 250 тысяч рублей, чтобы тот отдал деньги сотруднику ФКУ СИЗО-1 УФСИН. Обвиняемый хотел договорится о том, чтобы его мать отбывала наказание не в исправительной колонии, а в СИЗО. В результате преступление вскрылось сотрудниками полиции.