Жительница Башкирии выпала из клуба и отсудила за это у владельца 20 тысяч рублей

Районный суд встал на сторону жительницы и назначил компенсацию, но директор заведения иск обжаловал, объяснив, что он всего лишь арендатор помещения. Решение отменили, но девушка его обжаловала. Теперь виновным признали владельца торгового центра, где был расположен клуб. Суд обязал его выплатить компенсацию в размере 20 тысяч рублей.