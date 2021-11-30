В Уфе пройдет суд над мужчиной, который избил двух врачей

Случай произошел еще в июле 2021 года. В приемное отделение привезли пациента с отравлением неизвестным веществом. Когда врачи попытались оказать помощь мужчине, он вырвался и набросился на токсиколога и сломал ей руку. На помощь врачу поспешил реаниматолог, но пациент избил и его. У второго врача после нападения диагностировали черепно-мозговую травму. После инцидента мужчина с отравлением покинул больницу, но вскоре был задержан сотрудниками полиции.