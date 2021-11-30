В районе Башкирии мать «придумала» детям болезни, чтобы не пускать их в школу

Так, в период вынужденных «каникул» мать за детьми не следила, и они были предоставлены сами себе. Позже, из-за частых пропусков учителя в школе заподозрили неладное и вызвали в дом к семье органы опеки и полицию, которые и выяснили, что дети все это время были здоровы, а мать находилась в состоянии алкогольного опьянения.