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В районе Башкирии мать «придумала» детям болезни, чтобы не пускать их в школу

30 ноября 2021, 04:44
Фото: 1mediainvest.ru
Жительница деревни в Зианчуринском районе придумала болезни детям и не пускала их в школу. Между тем, сама употребляла спиртные напитки, сообщает издание «Зианчуринские зори».

В Зианчуринском районе Башкирии женщина не пускала собственных детей в школу по «выдуманным» болезням, Как уточняет издание «Зианчуринские зори», женщина находится в бракоразводном процессе отцом детей, который, к слову, проживает отдельно. Вероятно, причиной «отдыха» женщины, в ходе которого она злоупотребляла спиртным, по данным издания, стал именно развод.

Так, в период вынужденных «каникул» мать за детьми не следила, и они были предоставлены сами себе. Позже, из-за частых пропусков учителя в школе заподозрили неладное и вызвали в дом к семье органы опеки и полицию, которые и выяснили, что дети все это время были здоровы, а мать находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Отмечается, что в отношении родителя был составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей). Между тем, детей к себе забрал отец.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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